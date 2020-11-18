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Менее 21 тысячи новых случаев коронавируса выявили в России
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Менее 21 тысячи новых случаев коронавируса выявили в России

Ростислав Зубков

Общество

В России за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 20 985 человек. Об этом федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщает в среду, 18 ноября.

Среди регионов лидерами по числу новых случае стали Москва (4174), Петербург (2215) и Подмосковье (864).

Также от ковида скончались 456 человек за последние 24 часа, еще 25 179 — вылечились и были выписаны из больниц.

За все время пандемии в РФ было выявлено 1 991 998 случаев заражения коронавирусом. При этом 1 501 083 пациента переболели и выздоровели, 34 387 — умерли.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета профессор Сергей Нетесов назвал самое необычное свойство COVID-19.

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