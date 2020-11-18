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Вирусолог назвал самое необычное свойство COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Вирусолог назвал самое необычное свойство COVID-19

Юлия Курганова

Здоровье

В коронавирусе объединились особенности, которые ранее встречались у нескольких вирусов, в этом заключается его самое необычное свойство. Об этом сообщил вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета профессор Сергей Нетесов.

Он пояснил, что цитокиновый шторм, то есть опасная реакция иммунной системы на COVID-19, происходит и при других вирусах, например, при Эболе. А тромбообразование, синдром диссеминированного свертывания крови наблюдались при Крымской-Конго геморрагической лихорадке, лихорадке Денге и геморрагической лихорадке с почечным синдромом.

Также, по словам вирусолога, потеря обоняния не является специфическим симптомом коронавируса — это же свойство есть у 20 вирусов, которые попадают в организм через нос и поражают обонятельные нервы, сообщается на портале «Лента.ру».

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