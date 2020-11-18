Вирусолог назвал две возможные даты окончания пандемии COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета профессор Сергей Нетесов сообщил, что есть два прогноза по окончанию пандемии COVID-19. Они оба связаны с вакцинацией — по оптимистическому развитию ситуации эпидемия закончится через год, по пессимистичному — через два.

— Оптимистический прогноз — осень следующего года, пессимистический — осень 2022 года. Все будет зависеть от того, успеют ли произвести столько вакцин, чтобы хватило привить минимум 75 процентов населения земного шара, — сказал он корреспонденту «Лента.ру».

Ученый добавил, что в среднем один заболевший коронавирусом заражает четыре-пять человек. Вирусолог подчеркнул, что 75 процентов переболевшего или привитого населения — это столько, сколько необходимо для выработки коллективного иммунитета.

По словам специалиста, переболеть COVID-19 должны около шести миллиардов людей на планете.

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