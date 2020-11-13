Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Иммунолог спрогнозировал сроки окончания пандемии COVID-19 в Москве
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Иммунолог спрогнозировал сроки окончания пандемии COVID-19 в Москве

Юлия Курганова

Здоровье

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок сообщил, когда в столице может остановиться увеличение числа зараженных COVID-19. Он отметил, что сроки окончания пандемии будут зависеть от роста популяционного иммунитета, на который влияют коэффициент передачи инфекции и ограничительные меры.

— В июне в Москве антитела были всего у 26 процентов населения, а сейчас — у порядка 60 процентов. Еще месяца полтора, и Москва за счет своего популяционного иммунитета начнет выходить из пандемии, число заражений начнет снижаться, — рассказал специалист в эфире НСН.

Он добавил, что если удастся к этому моменту наладить массовую вакцинацию в Москве, то ситуация будет еще лучше. Болибок подчеркнул, что для спада числа зараженных коронавирусом нужно иметь популяционный иммунитет на уровне 75-80 процентов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с инфекцией в городе сложная, в сутки выявляют более шести тысяч заболевших, госпитализируют более полутора тысяч. При этом, по его словам, «система здравоохранения справляется»: работают скорая и амбулаторная помощь, есть запас мест в больницах.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Рекордное число переболевших COVID-19 москвичей стали донорами плазмы

иммунологияпандемияМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Дзюба плох, даже если одет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Шенген» не для слабаков

Олег Сыров
Олег Сыров

Драться плохо, но надо

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Куда уж ниже: первые итоги французской дистанционки

Александр Мирошников
Александр Мирошников

Бегом прочь от осенней хандры и ковида

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Дональду Трампу пора попрощаться

Екатерина Федорова
Екатерина Федорова

Незаконный шлагбаум уберут

Все мнения
О проекте