Иммунолог спрогнозировал сроки окончания пандемии COVID-19 в Москве

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок сообщил, когда в столице может остановиться увеличение числа зараженных COVID-19. Он отметил, что сроки окончания пандемии будут зависеть от роста популяционного иммунитета, на который влияют коэффициент передачи инфекции и ограничительные меры.

— В июне в Москве антитела были всего у 26 процентов населения, а сейчас — у порядка 60 процентов. Еще месяца полтора, и Москва за счет своего популяционного иммунитета начнет выходить из пандемии, число заражений начнет снижаться, — рассказал специалист в эфире НСН.

Он добавил, что если удастся к этому моменту наладить массовую вакцинацию в Москве, то ситуация будет еще лучше. Болибок подчеркнул, что для спада числа зараженных коронавирусом нужно иметь популяционный иммунитет на уровне 75-80 процентов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с инфекцией в городе сложная, в сутки выявляют более шести тысяч заболевших, госпитализируют более полутора тысяч. При этом, по его словам, «система здравоохранения справляется»: работают скорая и амбулаторная помощь, есть запас мест в больницах.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Рекордное число переболевших COVID-19 москвичей стали донорами плазмы