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Сергей Собянин назвал сложной ситуацию с коронавирусом в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Сергей Собянин назвал сложной ситуацию с коронавирусом в Москве

Виктория Родимкина

Город

Ситуация с коронавирусом в Москве сложная, выявляемость заболевания составляет около 6 тысяч человек в сутки. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 12 ноября.

По словам главы города, несмотря на трудности система здравоохранения справляется и запас коечного фонда в городе имеется.

— Ситуация сложная, мы за последние полторы недели вышли на другие показатели, более существенные, по заболеваемости, выявляемость уже «пробила» цифру в 6 тысяч человек в сутки, — сказал столичный мэр в эфире телеканала «Россия 24».

Сергей Собянин также отметил, что число госпитализаций в Москве составляет более полутора тысяч в сутки.

При этом мэр сообщил, что принимая решения по ограничениям в связи с пандемией Москва должна смотреть на ситуацию в Европе и России. Это, по словам главы города, поможет сделать прогноз ситуации в столице.

Ранее Сергей Собянин в связи с ростом заболеваемости коронавирусом ввел дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

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