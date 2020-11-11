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Рекордное число переболевших COVID-19 москвичей стали донорами плазмы
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Рекордное число переболевших COVID-19 москвичей стали донорами плазмы

Вероника Кузьминова

Город

Вылечившиеся от коронавируса москвичи 1,5 тысячи раз стали донорами плазмы для других больных. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова в среду, 11 ноября.

По словам заммэра, это рекордное число случаев донорства при коронавирусе.

— Если ранее донорами становились около 650 человек в месяц, то в октябре плазму сдали рекордное количество жителей — около 1,5 тысячи человек. Это в два раза превышает сентябрьский показатель, когда плазму сдали 699 москвичей, — приводятся слова Раковой на официальном сайте мэра Москвы.

По ее словам, за все время пандемии донорами плазмы стали около пяти тысяч человек. Из них 12 процентов жертвовали плазму несколько раз. В рамках инициативы «Доноры надежды» плазму сдали 39 соцработников.

— Хочется поблагодарить каждого, кто поделился этим ценным компонентом. Вы помогаете врачам спасти жизни людей, — добавила заммэра.

Донором может стать переболевший коронавирусом человек от 18 до 55 лет. Желающим нужно позвонить по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-16. Основное требование для донора — после появления первых симптомов инфекции должно пройти пять недель. Противопоказания — вес меньше 50 килограмм, хронические заболевания, ВИЧ, вирусные гепатиты.

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