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Голикова озвучила сумму контрактов, заключенных регионами РФ для борьбы с COVID
Фото: council.gov.ru / Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации

Голикова озвучила сумму контрактов, заключенных регионами РФ для борьбы с COVID

Юлия Захарова

Общество

Контракты почти на два миллиарда рублей из отведенных 10 миллиардов заключили регионы РФ в целях борьбы с коронавирусом. Об этом в среду, 18 ноября, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, власти следят за освоением финансовых ресурсов.

— Первое: я хочу сказать про 10 миллиардов рублей, которые выделены на мероприятия для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, в том числе о возможности оснащения коечного фонда. На вчерашний день регионами заключены контракты на сумму около 1,9 миллиарда рублей, — пояснила Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Она добавила, что четыре региона заключили контракты в объеме 100 процентов, еще 46 регионов не начали освоение финансов. Как подчеркнула Голикова, аргументы регионов, где средства не освоены, — безосновательны. В частности, в качестве причин приводятся такие доводы: отсутствие коммерческих предложений, проблемы с документацией и другие.

— Мы считаем, что эти причины аргументами в таких сложных условиях не являются. И мы еще раз просим ускорить эту работу, — приводит слова вице-премьера РИА Новости.

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