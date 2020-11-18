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Минздрав РФ сообщил о росте числа вызовов скорой помощи в пиковые дни
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Минздрав РФ сообщил о росте числа вызовов скорой помощи в пиковые дни

Юлия Захарова

Общество

Россияне вызывают скорую помощь в два раза чаще в пиковые дни на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом в среду, 18 ноября, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, в Пермском крае данный показатель вырос в 10 раз.

— Это позволяет облегчить и работу скорой помощи, потому что по некоторым регионам нагрузка возрастала в пиковые дни до двух раз, в частности, например, в Пермской области количество вызовов с установленным диагнозом «пневмония» возросло на скорой помощи в девять раз, — отметил глава Минздрава на онлайн-совещании с членами правительства по эпидемиологической обстановке в регионах и в стране в целом.

Мурашко пояснил, что использование неотложной помощи и управление маршрутизацией медицинским транспортом является одной из наиболее значимых целей для системы здравоохранения, передает РИА Новости.

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бригада скорой помощикоронавирусМихаил Мурашко
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