Путин напомнил главам регионов РФ об ответственности за действия в период пандемии

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России контролируема, однако в ряде регионов наблюдаются сложности. Об этом в среду, 18 ноября, сообщил президент РФ Владимир Путин на онлайн-совещании с членами правительства.

— В целом по стране ситуация, конечно, непростая, но контролируемая. При этом в отдельных субъектах РФ обстановка, прямо скажем, является сложной, — отметил он.

В связи с этим российский лидер призвал глав регионов отчитываться о реальном положении дел и не приукрашать ситуацию. Кроме того, как подчеркнул Путин, они должны помнить об ответственности за принятие или непринятие мер безопасности для борьбы с инфекцией, передает РИА Новости.

Напомним, по состоянию на 18 ноября в России выявлено свыше 1,9 миллиона случаев заражения COVID-19. При этом за минувшие сутки инфекцию зарегистрировали у 20 985 человек.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Путин призвал помогать главам регионов, где тяжелая ситуация с коронавирусом