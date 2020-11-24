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Голикова назвала сроки массовой вакцинации от коронавируса в России
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Голикова назвала сроки массовой вакцинации от коронавируса в России

Виктория Родимкина

Здоровье

Массовую вакцинацию от коронавируса в России планируется начать с 2021 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во вторник, 24 ноября.

По ее словам, вакцинация от COVID-19 будет добровольной. Кроме того, зампредседателя правительства РФ уточнила, что в России выпущены в оборот уже свыше 117 тысяч доз вакцины «Спутник V». До конца 2020 года будет произведено более двух миллионов доз.

— Сейчас производится в первую очередь вакцинация лиц из групп риска, медицинских и педагогических работников, — цитирует Татьяну Голикову РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин выступил за увеличение количества вакцин, которые выпускаются в гражданский оборот. Глава государства отметил, что ожидает доклада главы Министерства промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова о том, как идет эта работа.

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