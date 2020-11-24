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Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 5601 пациента за сутки
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 5601 пациента за сутки

Юлия Ямпольская

Город

За последние сутки в столице 5601 пациент вылечился от коронавируса. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с COVID-19.

Всего число людей, которые вылечились от инфекции, увеличилось до 416 242 человек.

Ранее сообщалось, что более 92 тысяч москвичей привлекли к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции.

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