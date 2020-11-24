Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 5601 пациента за сутки
За последние сутки в столице 5601 пациент вылечился от коронавируса. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с COVID-19.
Всего число людей, которые вылечились от инфекции, увеличилось до 416 242 человек.
Ранее сообщалось, что более 92 тысяч москвичей привлекли к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Более 17 тысяч нарушений мер по коронавирусу выявили на столичных предприятиях