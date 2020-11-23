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Более 17 тысяч нарушений мер по коронавирусу выявили в столичных предприятиях
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Более 17 тысяч нарушений мер по коронавирусу выявили в столичных предприятиях

Юлия Захарова

Происшествия

Более 17 тысяч нарушений мер безопасности по коронавирусу зафиксировали в столичных организациях за осенний период. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщает Главконтроль.

Как уточняется, специалисты приостановили деятельность 164 предприятий.

— Всего с начала осени зафиксировано более более 17 тысяч нарушений организациями и предприятиями. За нарушение санитарных требований на данный момент приостановлена деятельность 164 организаций и предприятий, — отметил начальник московского ведомства Евгений Данчиков.

По его словам, рейды регулярно проводятся органами правительства Москвы, Роспотребнадзором и сотрудниками полиции. Они проверяют места массового скопления людей на предмет соблюдения мер безопасности, введенных на фоне обострения коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.

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