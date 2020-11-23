Оперштаб: Введение ограничений из-за COVID-19 на федеральном уровне не планируется
В настоящее время введение ограничений из-за коронавирусной инфекции на федеральном уровне не планируется. Об этом в понедельник, 23 ноября, заявили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
По данным штаба, ограничительные меры вводятся главами субъектов в зависимости от эпидемической ситуации в том или ином регионе, сообщает РИА Новости.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала власти регионов усилить контроль за ограничениями по коронавирусной инфекции. По ее словам, ограничительные мероприятия в условиях распространения коронавируса уже приняты в подавляющем большинстве субъектов страны.
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