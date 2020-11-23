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Попова назвала регионы с наиболее высокими показателями по заболеваемости COVID-19
Фото: photo.roscongress.org / Николай Корешков

Попова назвала регионы с наиболее высокими показателями по заболеваемости COVID-19

Кирилл Николаев

Здоровье

Ситуация с коронавирусной инфекцией в регионах отличается по интенсивности эпидемиологического процесса и по мерам реагирования. Об этом в понедельник, 23 ноября, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, наиболее высокие значения суточного показателя заболеваемости коронавирусом на прошедшей неделе выявлены на Алтае, в Ямало-Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге, Карелии, Республике Коми, Республике Тыва, Хакасии, Республике Бурятия, Магаданской, Архангельской, Псковской и Новгородской областях, сообщает РИА Новости.

Также Попова призвала власти регионов усилить контроль за ограничениями по коронавирусу.

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РоспотребнадзорАнна Поповакоронавирус
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