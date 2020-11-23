Попова призвала усилить контроль за ограничениями по коронавирусу

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала власти регионов усилить контроль за ограничениями по коронавирусной инфекции. Об этом она сообщила в понедельник, 23 ноября, на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По словам Поповой, ограничительные мероприятия в условиях распространения коронавирусной инфекции уже приняты в подавляющем большинстве субъектов страны.

— Я бы хотела обратить внимание на необходимость усиления контроля за принятыми решениями об ограничениях, — цитирует Попову РИА Новости.

Она добавила, что наиболее высокие значения суточного показателя заболеваемости коронавирусом на прошедшей неделе выявлены в Ямало-Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге, Карелии, на Алтае, в Республике Коми, Республике Тыва, Хакасии, Магаданской области, Архангельской области, Республике Бурятия, Псковской и Новгородской областях.

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