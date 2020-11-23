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Попова призвала усилить контроль за ограничениями по коронавирусу
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Попова призвала усилить контроль за ограничениями по коронавирусу

Кирилл Николаев

Здоровье

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала власти регионов усилить контроль за ограничениями по коронавирусной инфекции. Об этом она сообщила в понедельник, 23 ноября, на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По словам Поповой, ограничительные мероприятия в условиях распространения коронавирусной инфекции уже приняты в подавляющем большинстве субъектов страны.

— Я бы хотела обратить внимание на необходимость усиления контроля за принятыми решениями об ограничениях, — цитирует Попову РИА Новости.

Она добавила, что наиболее высокие значения суточного показателя заболеваемости коронавирусом на прошедшей неделе выявлены в Ямало-Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге, Карелии, на Алтае, в Республике Коми, Республике Тыва, Хакасии, Магаданской области, Архангельской области, Республике Бурятия, Псковской и Новгородской областях.

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РоспотребнадзорАнна Поповакоронавирус
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