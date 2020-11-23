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Мишустин призвал регионы активнее использовать опыт Москвы в борьбе с COVID-19
Фото: duma.mos.ru/Мосгордума 

Мишустин призвал регионы активнее использовать опыт Москвы в борьбе с COVID-19

Кирилл Николаев

Внутренняя политика

Работа столичных властей по борьбе с коронавирусной инфекцией носит системный и последовательный характер. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщил премьер–министр Российской Федерации Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

— Хочу отметить опыт Москвы, которая наладила системную и последовательную работу по борьбе с коронавирусной инфекцией, — цитирует Мишустина ТАСС.

По его словам, данную практику надо активнее использовать в российских регионах.

Также Мишустин сообщил, что все вакцины от коронавируса будут включены в список жизненно важных препаратов.

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МоскваМихаил Мишустинкоронавирус
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