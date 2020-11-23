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Центр «Вектор» бросит все силы на внедрение вакцины «ЭпиВакКорона»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Центр «Вектор» бросит все силы на внедрение вакцины «ЭпиВакКорона»

Кирилл Николаев

Здоровье

Научный центр «Вектор» не планирует проводить клинические испытания трех других своих вакцин-кандидатов от коронавирусной инфекции, сконцентрировавшись на скорейшем внедрении вакцины «ЭпиВакКорона». Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщили в пресс-службе организации.

В центре отметили, что в настоящее время на различных этапах исследования находятся рекомбинантная вакцина на основе вируса везикулярного стоматита, рекомбинантная вакцина на основе вируса гриппа А и рекомбинантная вакцина на основе вируса кори. Препараты показали многообещающие результаты в ходе экспериментов на лабораторных животных, сообщает Интерфакс.

Ранее гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов рассказал, что центр «Вектор» планирует начать испытания вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» на детях в декабре. Также «Вектору» разрешили начать проведение исследования вакцины от коронавируса на пожилых людях.

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