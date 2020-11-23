Роспотребнадзор назвал преимущества вакцины «ЭпиВакКорона»

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Вакцина от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» отличается простыми условиями хранения и транспортировки при температуре от двух до восьми градусов. Об этом в понедельник, 23 ноября, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отмечается, что вакцина также имеет достаточно высокую стабильность. Диапазон температур соответствует рекомендованному для лиофилизированных препаратов, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что первые пять добровольцев получили прививку от коронавируса вакциной «ЭпиВакКорона».

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