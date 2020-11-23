Первые добровольцы старше 60 лет привились вакциной «ЭпиВакКорона»

Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора

Первые пять добровольцев старше 60 лет привились вакциной «ЭпиВакКорона» в рамках пострегистрационных испытаний. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора в понедельник, 23 ноября.

Отмечается, что прививки от коронавируса указанной вакциной добровольцы получили в субботу, 21 ноября.

— Первую дозу вакцины «ЭпиВакКорона» получили первые пять добровольцев из числа участников пострегистрационного клинического исследования в группе из 150 лиц старше 60 лет, — передает сообщение ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что в РФ были созданы и уже зарегистрированы две вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», а третья вакцина находится в данный момент на завершающей стадии испытаний. Обе зарегистрированные в России вакцины от нового типа коронавирусной инфекции безопасны и эффективны, уточнил президент.

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