Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Первые добровольцы старше 60 лет привились вакциной «ЭпиВакКорона»
Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора

Первые добровольцы старше 60 лет привились вакциной «ЭпиВакКорона»

Виктория Родимкина

Здоровье

Первые пять добровольцев старше 60 лет привились вакциной «ЭпиВакКорона» в рамках пострегистрационных испытаний. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора в понедельник, 23 ноября.

Отмечается, что прививки от коронавируса указанной вакциной добровольцы получили в субботу, 21 ноября.

— Первую дозу вакцины «ЭпиВакКорона» получили первые пять добровольцев из числа участников пострегистрационного клинического исследования в группе из 150 лиц старше 60 лет, — передает сообщение ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что в РФ были созданы и уже зарегистрированы две вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», а третья вакцина находится в данный момент на завершающей стадии испытаний. Обе зарегистрированные в России вакцины от нового типа коронавирусной инфекции безопасны и эффективны, уточнил президент.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Антитела против COVID-19 выработались у всех привитых вакциной «Вектора»

Роспотребнадзорвакцинаисследование
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Строительство набирает обороты

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пожалуйста, будьте не на связи

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Неразгаданный Николай Носов

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Россия заставит с собой считаться

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Белые покидают Нью-Йорк

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какого мужчину считать настоящим

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Случай на границе: не торопитесь в гости к чучхе

Все мнения
О проекте