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Антитела против COVID-19 выработались у всех привитых вакциной «Вектора»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Антитела против COVID-19 выработались у всех привитых вакциной «Вектора»

Ростислав Зубков

Здоровье

Все участники испытаний вакцины «ЭпиВакКорона», произведенной центром «Вектор», выработали антитела против коронавируса. Об этом сообщили разработчики препарата.

— Клинические исследования показали, что антитела были выявлены у 100 процентов добровольцев, — сказали Интерфаксу в «Векторе».

Там добавили, что клеточный иммунитет выработался у большинства добровольцев. При этом в центре подчеркнули, что оценка эффективности вакцины может быть дана только при подведении предварительных или окончательных итогов ее пострегистрационных исследований.

Вместе с тем серьезных побочных эффектов после вакцинации выявлено не было, хотя у шести добровольцев зафиксированы «краткосрочные неблагоприятные явления в виде болезненности в месте инъекции».

«ЭпиВакКорона» — вакцина, созданная центром «Вектор», — была зарегистрирована 13 октября. Это средство создано на основе пептидных антигенов. Минздрав разрешил разработчикам лекарства провести пострегистрационные исследования препарата.

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