Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора

Разработанная центром «Вектор» вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона» поступит в гражданский оборот до конца 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора в понедельник, 23 ноября.

Уточняется, что на сегодняшний день выпустили уже 25 тысяч доз препарата.

— До конца года будет суммарно выпущено 50 тысяч доз вакцины. Вакцина «ЭпиВакКорона» поступит в гражданский оборот до конца 2020 года, — передает сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что первые пять добровольцев получили прививку от коронавируса вакциной «ЭпиВакКорона».

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