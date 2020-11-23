Более 1,5 миллиарда рублей выделили в Подмосковье на закупку лекарств от COVID‑19

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Правительством Московской области выделено более 1,5 миллиарда рублей на закупку лекарств от коронавирусной инфекции в регионе, сообщает «Радио 1».

В регионе проходит постоянный мониторинг медучреждений и аптек на наличие необходимых медикаментов, а на их закупку средства выделяются из регионального бюджета.

Отмечается, что число вызовов скорой медицинской помощи в регионе выросло вдвое и достигло 12 тысяч в сутки.

Горячую линию для жалоб на задержку результатов тестов на COVID-19 запустили представители Роспотребнадзора, пишет ФАН. Жителям Подмосковья пожаловаться на долгую проверку или получение результатов теста на коронавирус можно по номерам 8 (495) 586-12-01 или 8 (495) 586-12-23.

Ранее сайт argumenti.ru писал, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес изменения в постановление о запрете на проведение массовых мероприятий в регионе, запрет продлен до 29 ноября.

Читайте также: Герои нашего времени: как становятся донорами надежды