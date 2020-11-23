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Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Фото: government.ru / Сайт правительства России 

Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Кирилл Николаев

Общество

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается пока сложной. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По его словам, все вакцины от коронавируса будут включены в список жизненно важных препаратов.

— Они должны быть доступны всем, кто хочет сделать такую прививку, — цитирует Мишустина РИА Новости.

Также премьер-министр РФ призвал регионы активнее использовать опыт Москвы в борьбе с коронавирусом.

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РоссияМихаил Мишустинкоронавирус
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