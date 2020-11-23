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Свыше 92 тысяч москвичей привлекли к ответственности за нарушение самоизоляции
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Свыше 92 тысяч москвичей привлекли к ответственности за нарушение самоизоляции

Юлия Захарова

Происшествия

Свыше 92 тысяч москвичей привлекли к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

По его словам, данное ограничение, введенное для зараженных, является одним из условий борьбы с коронавирусом, поскольку позволяет сдержать его распространение и снизить число инфицированных.

— Всего за нарушение режима самоизоляции к административной ответственности было привлечено более 92 тысяч горожан, — отметил Данчиков.

Он добавил, что решение о необходимости соблюдения самоизоляции принимают врачи. Нарушение меры влечет за собой штраф в размере четырех тысяч рублей. Если же больной передвигается на личном или городском транспорте, штраф увеличивается до пяти тысяч, передает РИА Новости.

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