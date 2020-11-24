Почти 360 пациентов с COVID-19 лечатся в Инфекционной больнице № 2 в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Инфекционной клинической больнице № 2 в столице лечится 781 человек, у 358 из них подтверждена коронавирусная инфекция. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщила главный врач медицинского учреждения Светлана Краснова в социальной сети Facebook.

По ее словам, в больницу поступили 69 человек, из них 37 — с коронавирусом.

— 358 случаев подтвержденного COVID-19: 18 детей, 24 беременных, рожениц и родильниц, 12 человек — в хирургическом отделении, 19 пациентов — в реанимации (на ИВЛ — 12, ВНИВЛ — 5), — написала Краснова.

⚡️24.11.2020 (269 сутки работы с COVID).В больнице 781 человек (в том числе 26 в реанимации), из них 358 случаев,... Опубликовано Светланой Красновой Понедельник, 23 ноября 2020 г.

Она также отметила, что из больницы были выписаны 74 человека, из них 50 — с выздоровлением после COVID-19.

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