В Роспотребнадзоре назвали самый грозный симптом коронавируса

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Одышка у пациентов с коронавирусной инфекцией является самым грозным проявлением коронавирусной инфекции, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По словам эксперта, при появлении одышки необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Пшеничная также отметила, что сочетание респираторных симптомов с потерей обоняния в большинстве случаев может свидетельствовать о развитии COVID-19, хотя это не является специфическими симптомами и встречается при других заболеваниях, сообщает ТАСС.

Ранее Всемирная организация здравоохранения оценила вероятность существования нескольких нулевых пациентов с COVID-19.

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