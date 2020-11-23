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ВОЗ оценила вероятность существования нескольких нулевых пациентов с COVID-19
Фото: twitter.com/mfame_guru

ВОЗ оценила вероятность существования нескольких нулевых пациентов с COVID-19

Кирилл Николаев

В мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает, что было несколько первичных зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

По его словам, выявление первичного случая заражения является важным аспектом всех эпидемиологических расследований. В случае с коронавирусом возможно более одного первичного случая, так как существует вероятность передачи вируса от нескольких видов животных в разное время.

— Недавно он был выявлен в летучих мышах, мы также видели других потенциальных переносчиков в разных местах, — цитирует Райана РИА Новости.

Он добавил, что данный вирус имеет естественное происхождение. Возможно, носителем были летучие мыши. Однако передача вируса к человеку могла происходить через несколько источников.

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летучие мышиВОЗкоронавирус
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