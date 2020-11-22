«Упустили возможность»: ВОЗ заявила об угрозе третьей волны коронавируса в Европе

Фото: twitter.com/CP24

Третья волна коронавируса в европейских странах может вспыхнуть в начале 2021 года из-за того, что власти не смогли справиться со второй волной. Об этом заявил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро.

По его словам, реакция на заболеваемость коронавирусом в Европе была неполной, так как в летние месяцы меры ослабились.

— Они упустили возможность построить необходимую инфраструктуру в летние месяцы, после того как взяли под контроль первую волну. А теперь у них вторая волна. Если они не построят необходимую инфраструктуру сейчас, у них будет третья волна в начале следующего года, — цитирует Набарро Badener Tagblatt.

Представитель ВОЗ уточнил, что теперь Европе придется бороться с заболеваемостью, пытаясь избегать жестких ограничений. По мнению Набарро, страны Восточной Азии лучше справляются со второй волной COVID-19. Он отметил, что после снижения числа заразившихся ограничения не ослабляются до полной стабилизации эпидситуации.

Читайте также: «Чудовищно высокие штрафы»: россияне рассказали о третьей волне коронавируса в Южной Корее