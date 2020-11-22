Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Упустили возможность»: ВОЗ заявила об угрозе третьей волны коронавируса в Европе
Фото: twitter.com/CP24

«Упустили возможность»: ВОЗ заявила об угрозе третьей волны коронавируса в Европе

Вероника Кузьминова

Здоровье

Третья волна коронавируса в европейских странах может вспыхнуть в начале 2021 года из-за того, что власти не смогли справиться со второй волной. Об этом заявил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро.

По его словам, реакция на заболеваемость коронавирусом в Европе была неполной, так как в летние месяцы меры ослабились.

— Они упустили возможность построить необходимую инфраструктуру в летние месяцы, после того как взяли под контроль первую волну. А теперь у них вторая волна. Если они не построят необходимую инфраструктуру сейчас, у них будет третья волна в начале следующего года, — цитирует Набарро Badener Tagblatt.

Представитель ВОЗ уточнил, что теперь Европе придется бороться с заболеваемостью, пытаясь избегать жестких ограничений. По мнению Набарро, страны Восточной Азии лучше справляются со второй волной COVID-19. Он отметил, что после снижения числа заразившихся ограничения не ослабляются до полной стабилизации эпидситуации.

Читайте также: «Чудовищно высокие штрафы»: россияне рассказали о третьей волне коронавируса в Южной Корее

ВОЗстраны Европыкоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Пелевин — наш новый Достоевский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почему русские такие немодные

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какого мужчину считать настоящим

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Случай на границе: не торопитесь в гости к чучхе

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Смерть от худобы: казалось бы, при чем тут рыбки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Миллион оттенков серого

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Здоровая пища для души

Все мнения
О проекте