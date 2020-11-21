«Чудовищно высокие штрафы»: россияне рассказали о третьей волне коронавируса в Южной Корее

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В Сеуле началась третья волна коронавируса. Если не удастся снизить темпы распространения инфекции, «относительно спокойная повседневная жизнь вновь наполнится существенными ограничениями», заявили южнокорейские власти. Между тем в стране и так действуют достаточно жесткие меры, поделились с «Вечерней Москвой» местные жители.

Правильные маски

Россиянка Галина живет и работает в провинции Кенгидо. Этот густонаселенный регион расположен на северо-западе страны, недалеко от Сеула. По словам девушки, уже четыре дня подряд в стране выявляют по несколько сотен новых случаев заражения:

— Пока в стране официально не объявили второй уровень социальной дистанции. Глобально ничего не изменилось. Как и раньше, несколько раз в день получаем экстренные сообщения о ситуации с коронавирусом. Постоянно повторяют информацию о необходимости соблюдать меры предосторожности в местах скопления людей.

Галина уверяет, что все жители страны используют защитные средства. Правда, обычные медицинские маски власти запретили.

— Теперь к использованию допускаются только защитные средства, сдерживающие мельчайшие аэрозольные частицы. К подобным относятся хирургические и респираторные маски классов KF80/KF94 или же KF95. Все они должны быть одобрены национальным управлением по вопросам безопасности лекарственных средств и пищевых продуктов, — сказал собеседница «ВМ».

Фото: twitter.com/XHNews

Кроме того, по ее словам, действуют крупные штрафы за отсутствие или неправильное ношение маски. Если человек появился в общественном месте без защитного средства, ему придется раскошелиться на 500 тысяч корейских вон (порядка 34 тысяч рублей). Если же маска не прикрывает дыхательные пути, неправильно прилегает к лицу, придется заплатить 100 тысяч вон (примерно 6,8 тысячи рублей).

— Нарушения фиксируют камеры, потом на ваш адрес приходит чек с чудовищно высоким штрафом. Во всех общественных местах, как и раньше, стоят антисептики. При входе в любые учреждения посетителям измеряют температуру. В кафе и ресторанах каждый постоялец обязан записать в специальную тетрадь свои данные, время прибытия, адрес и номер телефона, чтобы в дальнейшем легче было отследить цепочку заражений, — рассказала Галина.

Ношение масок обязательно в транспорте, на рабочих местах с повышенным риском заражения, крытых спортивных объектах. Придерживаться этих мер власти рекомендуют и во время различных массовых мероприятий, на которых присутствует более 500 человек.

От удаленки многие компании отказались, поэтому граждане продолжают посещать офисы. Школьники три дня учатся в образовательных учреждениях, два — онлайн.

Открытые границы

После открытия границ, по словам Галины, попасть в Южную Корею можно, но есть определенные нюансы:

— Всех, кто прибывает в республику — местных жителей и иностранцев, — сажают на 14-дневный карантин. Можно по желанию самому изолироваться на такой же срок. Но для этого нужно скачать и установить специальное приложение, которое будет отслеживать твои перемещения. Если нарушишь режим самоизоляции, в гости наведаются представители правоохранительных органов.

Перемещение между населенными пунктами, как уточнила Галина, не запрещалось даже в период «самого жесткого карантина».

Серьезные баллы

На юге все намного спокойнее, чем в столичном регионе. Так, провинция Кенсан-Намдо даже не фигурирует в общегосударственной статистике по COVID-19.

— По всей видимости, здесь не было выявлено еще ни одного случая заражения, — рассказал местный житель Артур. — В основном локальные вспышки происходят в столице. Оно и понятно: там очень большая плотность населения.

В каждом регионе, по словам россиянина, введена система баллов. Она описывает ситуацию с заболевшими.

— На данный момент самый высокий бал — 1,5 (всего их 5) — зафиксирован в столице и ее окрестностях, — рассказал собеседник «ВМ». — В целом же все живут обычной жизнью. Единственное, что теперь требуют от граждан, так это сбор данных при посещении общественных мест. В случае выявления больного сразу оповестят людей, которые могли с ним контактировать.

Фото: twitter.com/XHNews

Каждый день жители и гости региона получают по телефону от 10 до 15 уведомлений о необходимости соблюдать меры предосторожности.

— Что касается работы, она не прекращалась даже во время первой волны пандемии. Во всяком случае я трудился без каникул или каких-либо карантинов, — поделился Артур.

Он заметил, что местные жители традиционно носили маски еще до пандемии, поэтому требование об использовании средств защиты «никого не повергло в шок».

Артур также отметил чрезмерно бережливое отношение корейцев к своему здоровью. Люди, по его словам, готовы даже драться с масочными диссидентами:

— Я был свидетелем такой драки. Набросились на мужчину, который без маски появился в общественном месте. Полиция к подобным инцидентам относится с пониманием, поскольку проконтролировать всех и каждого невозможно.

Ужин не отменяется

По словам собеседника «ВМ», на юге корейцы продолжают посещать кафе и рестораны:

— Корея — это страна с высоким темпом жизни. Без ресторанов, столовых и кафе здесь просто нельзя. У многих людей элементарно нет времени на приготовление блюд дома, подавляющее большинство предпочитает общепит. Я сам часто посещаю такие заведения и могу сказать, что меры предосторожности там соблюдаются, хоть все от них уже устали.

Сильнее всего в Южной Корее из-за пандемии пострадали ночные и компьютерные клубы, спортивные залы и бары, добавил Артур.

Больше всего корейцев, по словам россиянина, пугает не сам коронавирус, а вероятность оказаться на карантине. Люди уверены, что врачи окажут им профессиональную помощь, а вот рабочее место можно потерять, заключил Артур.

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