Разработчик вакцины от коронавируса оценил ее эффективность

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Профессор Эндрю Поллард, ведущий разработчик вакцины Оксфордского университета и компании AstraZeneca от коронавирусной инфекции, заявил, что ни один подобный препарат не способен защитить от COVID-19.

По словам Полларда, результаты исследований вакцин-кандидатов показывают, что они могут остановить госпитализации и тяжелое течение болезни, однако предотвратить течение заболевания в мягкой форме «гораздо сложнее».

— Вероятно, что ни одна из вакцин не защитит всех, — цитирует Полларда РИА Новости.

Ранее сообщалось, что научный центр «Вектор» не планирует проводить клинические испытания трех других своих вакцин-кандидатов от коронавирусной инфекции, сконцентрировавшись на скорейшем внедрении вакцины «ЭпиВакКорона».

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