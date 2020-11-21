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Врач предположил, как долго продлится рост числа инфицированных COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Врач предположил, как долго продлится рост числа инфицированных COVID-19

Юлия Курганова

Здоровье

Рост числа заразившихся коронавирусом в России будет продолжаться еще в течение месяца. Это связано с тем, что из-за холодной погоды люди вынуждены дольше находиться в закрытых, непроветриваемых помещениях, при этом они не соблюдают социальную дистанцию и не носят медицинские маски. Так считаетглавный врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков.

— То, что количество инфицированных будет расти, логично, это будет продолжаться еще в течение месяца. Потому что сейчас наступили холода, люди меньше проветривают помещения, стали больше собираться в закрытых помещениях, не соблюдая соцдистанцию, меры гигиены и масочный режим. Для того, чтобы заразиться коронавирусом, требуется определенная вирусная нагрузка, отсутствие проветренных помещений, которые в зимний период превалируют, потому что людям холодно, они боятся простыть, это все будет способствовать большей скученности вируса, — сказал он.

Тимаков добавил, что рост числа инфицированных COVID-19 связан еще с увеличением количества тестирований бессимптомных носителей. Также врач подчеркнул, что при оценке ситуации в стране не стоит полагаться только на ежедневные цифры прироста, следует учитывать число выздоровевших россиян.

Так, во многих регионах количество заболевших и выздоровевших одинаково или выписанных с больничного больше. Кроме того, обнадеживает информация о наличии достаточного количества коек для пациентов с COVID-19 и медицинского персонала, сообщает ТАСС.

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