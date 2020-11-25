Ургант посоветовал Маску поменять миллиарды долларов в рубли, чтобы добраться до Луны

Фото: instagram.com/egorkreed

Российский телеведущий и шоумен Иван Ургант пошутил о состоянии американского изобретателя и бизнесмена Илона Маска. Он напомнил, что за неделю состояние Маска выросло на семь миллиардов долларов и предложил перевести все деньги в рубли.

— Илон, есть совет от нас. Я знаю, каково иметь большие деньги. Поменяй все на рубли, и тогда тебе не нужен никакой космический корабль. Пешком до Луны дойдешь по этой горе, — пошутил Ургант.

Шоумен напомнил, что Маск вышел на второе место в списке долларовых миллиардеров, обогнав основателя Microsoft Билла Гейтса.

— Где-то сейчас Дмитрий Рогозин улыбнулся и сказал, что Маску не привыкать быть вторым, — пошутил Ургант.

Видео опубликовано на YouTube.

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