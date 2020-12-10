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Более 150 тысяч человек в России получили вакцину «Спутник V»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Более 150 тысяч человек в России получили вакцину «Спутник V»

Виктория Родимкина

Здоровье

В России более 150 тысяч граждан получили вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в четверг, 10 декабря.

— Данный препарат у нас в стране в рамках гражданского оборота на сегодняшний день получили уже более 150 тысяч жителей нашей страны, — сказал Гинцбург в эфире телеканала «России 24».

По его словам, это наибольшее число вакцинированных лекарством против коронавируса, чем в любой стране мира.

Напомним, министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в среду, 9 декабря, опроверг информацию о том, что страна отказалась от закупки российской вакцины «Спутник V».

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