Более 150 тысяч человек в России получили вакцину «Спутник V»
В России более 150 тысяч граждан получили вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в четверг, 10 декабря.
— Данный препарат у нас в стране в рамках гражданского оборота на сегодняшний день получили уже более 150 тысяч жителей нашей страны, — сказал Гинцбург в эфире телеканала «России 24».
По его словам, это наибольшее число вакцинированных лекарством против коронавируса, чем в любой стране мира.
Напомним, министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в среду, 9 декабря, опроверг информацию о том, что страна отказалась от закупки российской вакцины «Спутник V».
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