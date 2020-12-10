Более 150 тысяч человек в России получили вакцину «Спутник V»

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В России более 150 тысяч граждан получили вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в четверг, 10 декабря.

— Данный препарат у нас в стране в рамках гражданского оборота на сегодняшний день получили уже более 150 тысяч жителей нашей страны, — сказал Гинцбург в эфире телеканала «России 24».

По его словам, это наибольшее число вакцинированных лекарством против коронавируса, чем в любой стране мира.

Напомним, министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в среду, 9 декабря, опроверг информацию о том, что страна отказалась от закупки российской вакцины «Спутник V».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Мурашко назвал сроки поставки «Спутника V» во все российские регионы