Минздрав Турции опроверг отказ от российской вакцины от COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в среду, 9 декабря, не подтвердил информацию о том, что страна отказалась от закупки российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции.

По его словам, вакцина должна пройти надлежащую лабораторную практику по токсикологии. Данная работа начнется в ближайшее время.

— Если все будет успешно, то могу сказать, что проблем не будет, — цитирует министра здравоохранения Турции РИА Новости.

Ранее появилась информация, что Турция отказалась покупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Проблема возникла из-за несоответствия GLP (надлежащей лабораторной практике — прим. «ВМ»).

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