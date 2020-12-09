Минздрав Турции опроверг отказ от российской вакцины от COVID-19
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в среду, 9 декабря, не подтвердил информацию о том, что страна отказалась от закупки российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции.
По его словам, вакцина должна пройти надлежащую лабораторную практику по токсикологии. Данная работа начнется в ближайшее время.
— Если все будет успешно, то могу сказать, что проблем не будет, — цитирует министра здравоохранения Турции РИА Новости.
Ранее появилась информация, что Турция отказалась покупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Проблема возникла из-за несоответствия GLP (надлежащей лабораторной практике — прим. «ВМ»).
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