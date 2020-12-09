Иммунолог объяснил отношение Турции к российской вакцине

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Турция должна обозначить свои требования, если хочет пользоваться российской вакциной. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» заявил доцент факультета управления и экономики здравоохранения Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова Николай Крючков.

Газета Habertürk в среду, 9 декабря, сообщила, что Анкара отказалась покупать «Спутник V». Издание привело слова главы турецкого Минздрава Фахреттина Коджы, который заявил, что российский препарат якобы не соответствует надлежащей лабораторной практике. Позже чиновник опроверг отказ Турции от «Спутника V».

— Как известно, она (вакцина — прим. ВМ) должна пройти надлежащую лабораторную практику по токсикологии. Мы начинаем эту работу в нашей стране. Если все будет успешно, то могу сказать, что проблем не будет, — сказал Коджа журналистам.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

По словам Крючкова, в странах, которые закупают вакцины у других государств, проходит жесткий отбор, который упирается в цену препарата, результаты клинических исследований и эффективность.

— Проблема в том, что в каких-то странах процедура регистрации нового препарата проходит очень быстро. Как это было у нас, например, с препаратом «Спутник V», который стал первой в мире вакциной для профилактики COVID-19. Он был у нас зарегистрирован еще в середине августа. И, разумеется, что Турции понадобится чуть больше времени для проведения каких-то дополнительных клинических исследований. Более того, в предоставленных данных могут быть неточности в юридических вопросах, могут быть какие-то несоответствия, ведь вся документация должна быть предоставлена на языке страны-партнера, — сказал Крючков.

Эксперт отметил, что у каждой страны имеются свои правила регистрации и получения вакцины:

— Это вполне нормальное явление, когда условный клиент выбирает себе более выгодный вариант. Только вот непонятно, какую именно планку пытается выставить Турция. Они должны в таком случае очертить свои требования, если они хотят пользоваться нашей вакциной. В целом же наша вакцина вполне эффективна и конкурентноспособна.

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Крючков указал на преимущества российской вакцины:

— Ее стоимость на рынке довольно приемлема для участников по сравнению с препаратом американской компании Moderna, которая тоже является лидером в создании вакцины от коронавируса. «Спутник V» проявил свою эффективность во время исследований.

Эксперт считает, что к отечественной вакцине будут проявлять интерес страны, которые являются близкими партнерами России:

— Это ближайшее зарубежье, страны-союзницы — Белоруссия, Египет, Сирия. Также интерес к нашим разработкам проявляют Южная Корея, Индия, которая еще на втором этапе клинических исследований изъявила желание получить несколько образцов препаратов из России.

По словам Крючкова, некоторые страны будут присматриваться к рынку и сравнивать стоимость нашего препарата с иностранными. Категорически не будут закупать российские вакцины США, Канада, страны Европы, которые сами пытаются вывести препарат на рынок, сказал иммунолог.

На фоне сообщений об возможном отказе Турции от покупки «Спутника V» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что результаты тестирования и испытаний нашей вакцины свидетельствуют об ее эффективности и надежности. Представитель Кремля выразил уверенность, что российский препарат обязательно сыграет важную роль в борьбе с пандемией.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Россия передала ВОЗ документы по вакцине «ЭпиВакКорона»