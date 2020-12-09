Россия передала ВОЗ документы по вакцине «Эпиваккорона»

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Документы по вакцине от коронавируса «Эпиваккорона» передали во Всемирную организацию здравоохранения. Об этом главный санитарный врач России Анна Попова сообщила в среду, 9 декабря, на конференции по вопросам противодействия COVID-19 и другим инфекционным заболеваниям.

ВОЗ получила бумаги для ознакомления во вторник.

— Мы ждем решения Всемирной организации здравоохранения, — цитирует РИА Новости руководителя Роспотребнадзора.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал сроки поставки «Спутника V» во все российские регионы.

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