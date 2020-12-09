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Россия передала ВОЗ документы по вакцине «Эпиваккорона»
Фото: twitter.com/mfame_guru

Россия передала ВОЗ документы по вакцине «Эпиваккорона»

Ростислав Зубков

Здоровье

Документы по вакцине от коронавируса «Эпиваккорона» передали во Всемирную организацию здравоохранения. Об этом главный санитарный врач России Анна Попова сообщила в среду, 9 декабря, на конференции по вопросам противодействия COVID-19 и другим инфекционным заболеваниям.

ВОЗ получила бумаги для ознакомления во вторник.

— Мы ждем решения Всемирной организации здравоохранения, — цитирует РИА Новости руководителя Роспотребнадзора.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал сроки поставки «Спутника V» во все российские регионы.

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