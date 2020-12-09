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Гинцбург развеял слухи о полном запрете на алкоголь во время вакцинации от COVID-19
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Гинцбург развеял слухи о полном запрете на алкоголь во время вакцинации от COVID-19

Ростислав Зубков

Здоровье

Полностью отказываться от спиртного во время вакцинации от коронавируса не нужно, но есть определенные рекомендации. Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

— Ни о каком полном запрете на алкоголь во время вакцинации речь, разумеется, не идет. Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию, — приводит РИА Новости его слова.

Он пояснил, что прививающимся от ковида пациентам следует воздерживаться от алкоголя в течение трех дней после каждого укола. Данное правило, уточняет врач, действует не только при вакцинации препаратом «Спутник V», но и при использовании любого другого подобного лекарства. Это связано с тем, что распитие алкогольных напитков может сильно ослабить иммунитет, что в свою очередь сокращает эффективность вакцины.

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