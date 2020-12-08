«Шок и смерть»: почему алкоголь и вакцинация от коронавируса несовместимы

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала отказаться от употребления спиртных напитков за две недели до вакцинации от коронавируса. Кроме того, 42 дня после первой инъекции тоже стоит воздержаться от алкоголя. В сумме получается 56 дней. Чем опасно употребление алкоголя, «Вечерней Москве» рассказал врач-нарколог Алексей Казанцев.

По его мнению, спиртные напитки могут вызвать аллергию, что чревато анафилактическим шоком и даже летальным исходом.

— Опасность употребления алкоголя при вакцинации связана с рисками возникновения аллергической реакции на вакцину. Это может закончиться анафилактическим шоком и смертельным исходом. Также может снизиться иммунитет при приеме алкоголя. И большая часть лекарственных препаратов, и даже антибиотикотерапия несовместимы с алкоголем, — сказал врач.

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Казанцев также обратил внимание на то, что эффективность вакцинации от коронавируса может резко снижаться при приеме алкоголя. Либо может проявиться «извращенная реакция», которая повлечет ухудшение состояния вакцинируемого.

При вакцинации от коронавируса предусмотрено две инъекции. По словам Поповой, между двумя инъекциями (интервал в 21 день) тоже нужно отказаться от алкоголя. А потом еще 21 день надо потерпеть после второй инъекции.

Ранее от злоупотребления алкоголем предупреждала и вице-премьер Татьяна Голикова. Помимо спиртного, она призвала воздержаться от посещения мест массового скопления людей, носить маски, соблюдать гигиену, минимизировать контакты, держать социальную дистанцию и снизить прием лекарств, угнетающих иммунную систему.

Комментируя ее слова, профессор вирусологии Александр Чепурнов заметил, что эта рекомендация стандартна при любой прививке. Алкоголь, по его мнению, может снизить эффективность вакцины от коронавируса. В то же время он не видит ничего страшного, если вакцинируемый выпьет несколько бокалов шампанского после инъекции.

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Примерно такое же мнение выразил и доктор химических наук Юрий Дрыгин. От бокала шампанского ничего не будет, а вот злоупотребление чревато негативными последствиями, отметил он.

— Это может быть серьезным ударом по организму, когда повысится температура, возможна аллергическая реакция. Надеюсь, дело не дойдет до анафилактического шока, который может уложить под землю, — сказал Дрыгин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

В бокале шампанского никто вреда не видит. А что насчет водки? Глава разработавшего вакцину «Спутник V» Центра Гамалеи Александр Гинцбург считает, что стакан водки уже может быть опасным. Дело в том, что повышение содержания алкоголя до одного процента уже влияет на иммунную систему, а также на эффективность любой вакцины. Стакан водки, по словам ученого, как раз создаст этот один процент.

Учитывая, что вакцинация не коснется большинства населения до Нового года, переживать любителям водочки, вина и шампанского на 31 декабря не стоит. Но тем, кто решился на прививку до Нового года, нужно сделать выбор между выпивкой и вакциной, предупредил депутат Государственной думы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

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