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Сбой имунной системы и цитокиновый шторм: врач рассказал об осложнениях COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Сбой имунной системы и цитокиновый шторм: врач рассказал об осложнениях COVID-19

Василиса Чернявская 

Здоровье

Коронавирус уже практически год живет среди людей. Как он развивается и может ли мутировать со временем, рассказал аллерголог-иммунолог Парвиз Азизов.

— Парвиз Фарагатович, что сейчас известно о мутациях вируса?

— Данные, которые поступили от американских ученых, говорят о том, что вирус не настолько изменчив, чтобы привычные адаптационные схемы в организме разрушались, а иммунитет переставал бороться. Нужно понимать, что с момента начала распространения вируса прошло не очень много времени. Тем не менее сейчас количество заболевших растет. И спада до весны, видимо, ждать не приходится. На улице холодно, люди все чаще собираются в закрытых помещениях: торговых комплексах, ресторанах, в общественном транспорте. А несоблюдение ими мер безопасности приводит к росту заболеваемости.

— Коллективный иммунитет: сколько еще до его выработки у населения?

— Официальные цифры в Москве говорят о примерно 700 тысячах случаев заражения коронавирусом. Даже если мы умножим ее на три, добавив сюда тех, кто перенес инфекцию бессимптомно, этого будет все равно мало для формирования коллективного иммунитета. В Москве проживают порядка 12 миллионов человек. Как минимум 60– 65 процентов людей должны иметь антитела для формирования коллективного иммунитета. Только тогда мы можем говорить о прохождении рубежа.

— Могут ли переболевшие коронавирусом весной подхватить болезнь опять?

— Таких случаев пока единицы — порядка 20 задокументированных в мире.

— Сколько действуют антитела?

— В среднем порядка 8–10 недель. Свежие исследования говорят и о большем сроке — до полугода и даже чуть больше.

— Какие осложнения «тянет» за собой коронавирус?

— Очень важно вовремя его выявить и начать лечить. Приведу пример: человек неважно себя почувствовал, болезнь решил перенести на ногах. Через три недели обнаружил у себя более серьезные симптомы, обратился за помощью, и в больнице начали лечение. Но иммунная система дала сбой, и у пациента начался цитокиновый шторм. Это приводит к дальнейшим осложнениям. В таких случаях врачам важно детально собрать полный анамнез пациента — от первых жалоб до текущего состояния.

СПРАВКА

Цитокиновый шторм — неконтролируемое воспаление, приводит к повреждению организма. Ткани очага воспаления разрушаются, иммунная система работает на предельной мощности, чтобы побороть инфекцию, воспаление распространяется на соседние ткани.

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