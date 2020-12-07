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Еврокомиссия освободила вакцины и тесты на коронавирус от НДС
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Еврокомиссия освободила вакцины и тесты на коронавирус от НДС

Кирилл Николаев

В мире

Еврокомиссия решила освободить от налога на добавленную стоимость (НДС) тесты и вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter-аккаунте.

По ее словам, организация работает над обеспечением стран Евросоюза (ЕС) доступными и безопасными тестами и вакцинами.

— Я приветствую, что получено согласие на наше предложение освободить больницы, врачей и людей от НДС при покупке вакцины от коронавируса и комплектов для тестирования, — заявила Урсула фон дер Ляйен.

В заявлении совета ЕС говорится, что освобождение тестов и вакцины от коронавируса от НДС для стран сообществ будет действовать до конца 2022 года.

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