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В Роспотребнадзоре оценили соблюдение россиянами масочного режима
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В Роспотребнадзоре оценили соблюдение россиянами масочного режима

Виктория Родимкина

Здоровье

Масочный режим соблюдается почти во всех субъектах России, однако на прошлой неделе за его нарушение было составлено порядка 30 тысяч административных протоколов. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в понедельник, 7 декабря.

— Масочный режим соблюдается преимущественно во всех субъектах РФ, он введен во всех субъектах РФ, — сказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Ранее Анна Попова сообщила, что около половины населения России уже сделали прививку от гриппа.

Также премьер-министр России Михаил Мишустин поручил установить график поставки вакцины от коронавируса в регионы страны.

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Роспотребнадзоркоронавирусмасочный режим
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