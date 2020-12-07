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Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в российских больницах
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в российских больницах

Виктория Родимкина

Здоровье

Около 216 тысяч пациентов с коронавирусом находятся в больницах России. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в понедельник, 7 декабря, во время президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Также было названо количество пациентов в больницах, которые находятся в стадии диагностики.

— В стационарных учреждениях находятся 216 тысяч пациентов. И около 15 тысяч пациентов — это пациенты, находящиеся в стадии диагностики, этиологии возникновения внебольничной пневмонии, — цитирует министра РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил установить график поставки вакцины от COVID-19 в регионы РФ.

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