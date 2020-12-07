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Около двух тысяч москвичей привились от COVID-19 в минувшие выходные
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Около двух тысяч москвичей привились от COVID-19 в минувшие выходные

Юлия Ямпольская

Город

Порядка двух тысяч горожан привились от коронавируса в Москве за выходные. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он также уточнил, что вся столичная система здравоохранения готова к масштабной вакцинации.

— В выходные, в субботу и воскресенье, открыли прививочные пункты, на которых привилось за выходные около 2 тысяч человек, — цитирует главу города РИА Новости.

Он также добавил, что в столице началась «обкатка системы масштабной вакцинации» горожан. По его словам, власти провели проверку системы.

Ранее Сергей Собянин рассказал о достаточном количестве коек для пациентов с COVID-19.

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