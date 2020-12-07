Около пяти тысяч жителей Подмосковья привились от COVID-19

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Порядка пяти тысяч горожан привились от коронавирусной инфекции в Московской области. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

По его словам, в рамках масштабной вакцинации в пункты поставляют необходимые вакцины.

Также министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что жители региона могут записаться на прививку от коронавируса с 15 декабря.

— Обеспечена возможность для формирования расписания для самостоятельной записи в удобное время как на ИФА-тестирование, так и на прививку, — цитирует Стригункову телеканал «360».

Ранее пресс-служба минздрава Московской области сообщила, что для проведения вакцинации от коронавирусной инфекции в Подмосковье подготовлены 70 пунктов.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Воробьев: Плановую медпомощь в Подмосковье приостанавливать не будут