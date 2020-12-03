Семьдесят пунктов вакцинации от COVID-19 развернули в Подмосковье

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Для проведения вакцинации от коронавирусной инфекции в Подмосковье подготовлены 70 пунктов. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Отмечается, что 34 пункта вакцинации открылись 3 декабря. Они уже принимают первых пациентов. В настоящее время привито 1897 человек, среди них 1262 медика, 213 госслужащих, 201 учитель и девять работников МФЦ, сообщает Интерфакс.

В пресс-службе губернатора и правительства Московской области добавили, что всего к середине декабря в Подмосковье откроют порядка 90 пунктов вакцинации от коронавируса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале массовой вакцинации в городе. С 4 декабря откроется электронная запись на прививки, а уже с 5-го числа заработают пункты вакцинации. Первыми препарат против COVID-19 получат учителя, врачи, а также сотрудники городских соцслужб, т. е. работники из групп риска. В столице уже открылись 70 пунктов вакцинации.

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