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В Москве открыли 70 пунктов вакцинации от COVID-19
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве открыли 70 пунктов вакцинации от COVID-19

Ростислав Зубков

Здоровье

В столице открылись 70 пунктов вакцинации, где можно будет привиться от коронавируса. Об этом власти города сообщили в четверг, 3 декабря.

— В Москве открыты 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00, — указано в сообщении на официальном портале мэра столицы.

Уточняется, что запись на прием доступна на две недели вперед.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале массовой вакцинации в мегаполисе. С 4 декабря откроется электронная запись на прививки, а уже с 5-го числа заработают пункты вакцинации. Первыми препарат против COVID-19 получат учителя, врачи, а также сотрудники городских соцслужб, т. е. работники из групп риска.

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