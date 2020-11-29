Воробьев: Плановую медпомощь в Подмосковье приостанавливать не будут

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В Московской области не планируют приостанавливать плановую медицинскую помощь. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, весной 2020 года она была остановлена из-за нехватки мест в больницах.

— Мы открыли порядка 19 тысяч коек (для пациентов с COVID-19 — прим. «ВМ») для того, чтобы работали автономные ковидные койки, а плановая помощь у нас не останавливается, —уточнил Воробьев в эфире телеканала «Россия 1»

Ранее глава Подмосковья сообщил, что около 90 пунктов вакцинации от коронавируса откроют в Подмосковье.

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