Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Воробьев: Плановую медпомощь в Подмосковье приостанавливать не будут
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Воробьев: Плановую медпомощь в Подмосковье приостанавливать не будут

Юлия Ямпольская

Здоровье

В Московской области не планируют приостанавливать плановую медицинскую помощь. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, весной 2020 года она была остановлена из-за нехватки мест в больницах.

— Мы открыли порядка 19 тысяч коек (для пациентов с COVID-19 — прим. «ВМ») для того, чтобы работали автономные ковидные койки, а плановая помощь у нас не останавливается, —уточнил Воробьев в эфире телеканала «Россия 1»

Ранее глава Подмосковья сообщил, что около 90 пунктов вакцинации от коронавируса откроют в Подмосковье.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Воробьев рассказал о готовности нескольких пунктов для вакцинации против COVID-19

ПодмосковьеАндрей Воробьевкоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Люк Бессон боролся с расизмом

Никита Миронов
Никита Миронов

Пока все не выпьем, спать не ляжем

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские бьют сильно, болит потом долго

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как «Сара» и «Таня» вскружили всем головы

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Контролируемая глупость Бориса Гребенщикова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Неочевидное знание

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

На свидание, дорогая, приходи со справкой

Все мнения
О проекте