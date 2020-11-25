Воробьев рассказал о готовности нескольких пунктов для вакцинации против COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Всего 90 пунктов для вакцинации от коронавирусной инфекции планируют открыть в Подмосковье. В настоящее время готовы 18 из них. Об этом в среду, 25 ноября, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

— 18 пунктов вакцинации у нас уже готовы, следующий этап — уже 64, в максимуме у нас будет 90, — заявил он.

Воробьев добавил, что в настоящее время порядка шести тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией остаются свободными в Московской области.

Ранее Воробьев рассказал, что в Подмосковье было выявлено рекордное число госпитализированных пациентов с коронавирусом.

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