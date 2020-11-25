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Нарушения мер профилактики COVID-19 выявили в столичной парикмахерской
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Нарушения мер профилактики COVID-19 выявили в столичной парикмахерской

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Братиславская улица, 12 Карта всех событий

Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции в парикмахерской на юго-востоке столицы. Об этом в среду, 25 ноября, сообщили на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве.

Проверка прошла в парикмахерской по адресу улица Братиславская, дом 12. Выяснилось, что в помещении не проводилась термометрия сотрудников и посетителей. Также в парикмахерской нарушался масочно-перчаточный режим и не проводилась дезинфекция контактных поверхностей.

В результате был составлен протокол об административном нарушении. Парикмахерской грозит штраф до 150 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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