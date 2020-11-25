Суд приостановил деятельность кабинета экспресс-тестирования в клинике в Крылатском

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Крылатская улица, 15 Карта всех событий

Суд временно приостановил деятельность кабинета экспресс-тестирования в клинике в столичном районе Крылатское за сокрытие информации о пациентах с коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 25 ноября, сообщили на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве.

Отмечается, что 20 ноября в медицинском центре «Спортмедицина» (клиники «Чайка» в Крылатском) обнаружены грубые нарушения требований санитарного законодательства. В клинике были выявлены положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию. Из проведенных только в ноябре более 2750 исследований выделено 369 положительных результатов. При этом информация в управление Роспотребнадзора по Москве направлена только в трех случаях.

Согласно решению Кунцевского районного суда Москвы, деятельность кабинета экспресс-тестирования в клинике приостановлена на 30 суток.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>

Читайте также: Более 890 пациентов проходят лечение в больнице в Коммунарке