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Суд приостановил деятельность кабинета экспресс-тестирования в клинике в Крылатском
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Суд приостановил деятельность кабинета экспресс-тестирования в клинике в Крылатском

Кирилл Николаев

Общество
Россия, Москва, Крылатская улица, 15 Карта всех событий

Суд временно приостановил деятельность кабинета экспресс-тестирования в клинике в столичном районе Крылатское за сокрытие информации о пациентах с коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 25 ноября, сообщили на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве.

Отмечается, что 20 ноября в медицинском центре «Спортмедицина» (клиники «Чайка» в Крылатском) обнаружены грубые нарушения требований санитарного законодательства. В клинике были выявлены положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию. Из проведенных только в ноябре более 2750 исследований выделено 369 положительных результатов. При этом информация в управление Роспотребнадзора по Москве направлена только в трех случаях.

Согласно решению Кунцевского районного суда Москвы, деятельность кабинета экспресс-тестирования в клинике приостановлена на 30 суток.

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